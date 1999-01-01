Reg Organizer 8.41

Ускорение, оптимизация и очистка Windows Reg Organizer® - многофункциональная программа для комплексного обслуживания Microsoft Windows. Она поможет ускорить и оптимизировать работу операционной системы, освободив дополнительные ресурсы. Утилита позволяет удалять ненужные программы из системы и проводить поиск следов, которые остаются при обычном удалении. Если вместе с системой запускаются «тяжелые» программы, то их отключение в продвинутом менеджере автозагрузки может в ряде случаев ускорить загрузку и работу операционной системы. Функция очистки дисков поможет освободить свободное место на системном диске. И это лишь часть возможностей утилиты. Скачать

Портативная версия | Лицензионное соглашение Снимки экрана Системные требования Операционная система: Microsoft Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP (32- и 64-разрядные)

Оперативная память: от 256 Мб

Дисковое пространство: 50 Мб

Права администратора Основные возможности Reg Organizer Удаление программ с поиском остатков в Reg Organizer поможет удалить ненужные приложения и их следы, предотвращая захламление реестра и дисков компьютера. Это весьма полезно, потому как далеко не все программы удаляют за собой рабочие файлы и записи с настройками в системном реестре. Возможность реализована на основе технологии Full Uninstall™, разработанной нашими специалистами.

Расширенный менеджер автозагрузки (автозапуска) поможет контролировать приложения, которые запускаются вместе с операционной системой. Таким образом вы сможете освободить ценные ресурсы для других целей и в ряде случаев ускорить загрузку и работу операционной системы Windows.

Функция автоматической очистки Windows позволяет удалять большое количество ненужной информации и освободить место на системном диске. С ее помощью можно удалить ненужные обновления, старые версии Windows и многое другое.

Тонкие настройки в Reg Organizer помогут настроить работу Windows "под себя".

Продвинутый редактор реестра Reg Organizer позволяет производить различные операции с системным реестром, в том числе экспортировать, импортировать, копировать значения ключей и многое другое. В отличие от встроенного в Windows, редактор реестра в Reg Organizer более функционален.

Поиск и замена в реестре - позволяет найти ключи, относящиеся к интересующему вас приложению и удалить их при необходимости (один из вариантов ручной чистки реестра). Это полезно, например, в случае, когда какое-либо приложение не имеет программы деинсталляции и после его удаления "вручную" в реестре остаются ненужные записи, которые могут приводить к некорректному функционированию других приложений. В то же время, Reg Organizer производит более глубокий поиск и позволяет зачастую найти даже те ключи, связанные с данным приложением, которые не будут найдены другими аналогичными программами.

Редактор файлов реестра предназначен для редактирования ключей и параметров, добавления и удаления данных, содержащихся в .reg-файлах. Очень полезный инструмент для переноса настроек программ с одного компьютера на другой. В отличие от встроенного редактора реестра позволяет создавать сборные reg-файлы, которые могут содержать в себе различные ветки ключей реестра.

Предварительный просмотр файлов реестра (*.reg) перед импортом их содержимого позволит оценить данные еще до момента импорта. При просмотре импортируемого reg-файла его содержимое представляется в виде древовидной структуры в программе Reg Organizer, что позволяет представить в наглядной форме все ключи, которые будут импортированы в реестр.

Слежение за ключами реестра поможет вести наблюдение за действиями любой программы и детально узнать обо всех изменениях, которые вносятся в системный реестр. Скачать (14.2 Мб)

Отзывы Пользуюсь программой с 2005 года. Перебрал десятки похожих программ, но остановился на Reg Organizer, т.к. это не просто оптимизатор или "чистилка", это рабочий и многофункциональный инструмент в умелых руках. На всех компьютерах, которые я курирую, установлен только Reg Organizer. На многих сайтах пиарю тоже только Reg Organizer, причём каждую бету. Так как верю, что программу доведут до совершенства и она будет "дружить" с каждой новой OS Windows. Большая благодарность Вам за проделаную работу!! — Павел, г. Владивосток

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